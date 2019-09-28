YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki "(Keşmir'de) Statükoyu tek taraflı olarak değiştirecek hiçbir işlem yapılmamalıdır." şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Çin tarafı, Hindistan'ın, Cammu Keşmir ve Ladakh'ın Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki tutumunun ve son gelişmelerin tamamen bizim iç meselemiz olduğunun farkındadır." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına itiraz ederek, Cammu Keşmir'in ülkenin iç meselesi olduğunu belirtti.

Çin'in, Hindistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Kumar, "Çin tarafı, Hindistan'ın, Cammu Keşmir ve Ladakh'ın Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki tutumunun ve son gelişmelerin tamamen bizim iç meselemiz olduğunun farkındadır." ifadesini kullandı.

Kumar, farklı ülkelerin, bölgenin statükosunu değiştirme çabalarından vazgeçmelerini isteyerek, "Diğer ülkelerin Hindistan'ın egemenliğine ve bölgesel bütünlüğüne saygı duymasını ve yasadışı Çin Pakistan Ekonomik Koridoru aracılığıyla Pakistan'ın işgal ettiği Keşmir'de statükonun değiştirilme çabalarından vazgeçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.