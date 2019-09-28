HABER

Hindistan'dan Çin'in BM'deki "Keşmir" açıklamasına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar: - "Çin tarafı, Hindistan'ın, Cammu Keşmir ve Ladakh'ın Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki tutumunun ve son gelişmelerin tamamen bizim iç meselemiz olduğunun farkındadır"

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki "(Keşmir'de) Statükoyu tek taraflı olarak değiştirecek hiçbir işlem yapılmamalıdır." şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Çin tarafı, Hindistan'ın, Cammu Keşmir ve Ladakh'ın Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki tutumunun ve son gelişmelerin tamamen bizim iç meselemiz olduğunun farkındadır." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına itiraz ederek, Cammu Keşmir'in ülkenin iç meselesi olduğunu belirtti.

Çin'in, Hindistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Kumar, "Çin tarafı, Hindistan'ın, Cammu Keşmir ve Ladakh'ın Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki tutumunun ve son gelişmelerin tamamen bizim iç meselemiz olduğunun farkındadır." ifadesini kullandı.

Kumar, farklı ülkelerin, bölgenin statükosunu değiştirme çabalarından vazgeçmelerini isteyerek, "Diğer ülkelerin Hindistan'ın egemenliğine ve bölgesel bütünlüğüne saygı duymasını ve yasadışı Çin Pakistan Ekonomik Koridoru aracılığıyla Pakistan'ın işgal ettiği Keşmir'de statükonun değiştirilme çabalarından vazgeçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Karabük’te odun yüklü kamyon devrildiKarabük’te odun yüklü kamyon devrildi
Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir çin Hindistan Keşmir

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.