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Hindistan’dan gelen turist Kuşadası’ndaki mağarada boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 22:26 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesine yılbaşını kutlamak için gelen Hindistan uyruklu Kartık Sharma (22), arkadaşları ile birlikte gittiği Zeus Mağarası'nda boğularak hayatını kaybetti.

Hindistan’dan gelen turist Kuşadası’ndaki mağarada boğuldu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine yılbaşını kutlamak için gelen Hindistan uyruklu Kartık Sharma (22), arkadaşları ile birlikte gittiği Zeus Mağarası'nda boğularak hayatını kaybetti.
Yeni yılı Kuşadası'nda geçirmek için 25 Aralık tarihinde Hindistan'dan gelen Kartık Sharma (22), akşam saatlerinde 3 arkadaşı ile birlikte Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Zeus Mağarası'na gitti. Yüzme bilmediği ileri sürülen Sharma, mağaradaki suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, Sharma'yı arama başladı. Kartık Sharma'ya ulaşamayan arkadaşlarının durumu çevredekilere anlatmasıyla, yetkililere haber verildi. Mağara karanlık olduğu için, arama faaliyetleri kısıtlı kalınca dalgıç getirildi. Suda bir süre arama yapan dalgıç, Hindistan uyruklu Sharma'nın cansız bedenini buldu. Sharma, sudan çıkartılarak mağaranın dışına taşınırken, arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kartık Sharma'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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