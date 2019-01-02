HABER

Hindistan’dan gelen turist Kuşadası’ndaki mağarada boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine yılbaşını kutlamak için gelen Hindistan uyruklu Kartık Sharma (22), arkadaşları ile birlikte gittiği Zeus Mağarası'nda boğularak hayatını kaybetti.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine yılbaşını kutlamak için gelen Hindistan uyruklu Kartık Sharma (22), arkadaşları ile birlikte gittiği Zeus Mağarası'nda boğularak hayatını kaybetti. Yeni yılı Kuşadası'nda geçirmek için 25 Aralık tarihinde Hindistan'dan gelen Kartık Sharma (22), akşam saatlerinde 3 arkadaşı ile birlikte Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Zeus Mağarası'na gitti. Yüzme bilmediği ileri sürülen Sharma, mağaradaki suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, Sharma'yı arama başladı. Kartık Sharma'ya ulaşamayan arkadaşlarının durumu çevredekilere anlatmasıyla, yetkililere haber verildi. Mağara karanlık olduğu için, arama faaliyetleri kısıtlı kalınca dalgıç getirildi. Suda bir süre arama yapan dalgıç, Hindistan uyruklu Sharma'nın cansız bedenini buldu. Sharma, sudan çıkartılarak mağaranın dışına taşınırken, arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kartık Sharma'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Kaçak göçmenler, çalıntı otomobille kaçmaya çalıştı: 4 gözaltıKaçak göçmenler, çalıntı otomobille kaçmaya çalıştı: 4 gözaltı
Karda kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü: 2 yaralıKarda kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkudan bilgisayarın başından ayrılamıyor: Yetkililer bize yardım etsin!

Korkudan bilgisayarın başından ayrılamıyor: Yetkililer bize yardım etsin!

Adıyaman'da şaşırtan görüntü! Kar hasreti bunu da yaptırdı

Kar hasreti bunu da yaptırdı!

Komşunun kapısına satırla saldırdı, apartmanda terör estirdi

Apartmanda terör estirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.