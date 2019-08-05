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Hindistan’dan Keşmir hamlesi

05.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir’in özel statüsüne son verme yönünde adım atarken, gerilimin tırmandığı bölgede Müslüman siyasetçiler ev hapsinde tutuluyor.

Hindistan’dan Keşmir hamlesi

Hindistan hükümeti, parlamentoya kontrolü altındaki Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasını öngören bir teklif sundu.

Bölgenin özel statü ayrıcalığına son vermek için atılan adımı Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah açıkladı. Amit Şah, parlamentoya Cammu Keşmir’e özerklik tanıyan anayasanın 370’inci maddesinin iptal edilmesini teklif ettiklerini duyurdu, bu yolla eyaletin kendi yasalarını yapma hakkına son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Özel statünün son bulması ne anlama gelir?

Özel statünün iptal edilmesi, eyalet dışındakilerin, bu topraklarda mülkiyet edinebilmesinin yolunu açacak. Eyaletteki yapının, nüfusun korunması için kamuda yerli halkın istihdamı, öğretimde yerli halka tanınan ayrıcalık da ortadan kalkacak.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi, “Keşmir’in Hindistan’ın geri kalanına entegre olmasını önlediği” gerekçesiyle özel anayasal statüsüye son verilmesini savunuyor.

Siyasetçiler ev hapsinde tutuluyor

Cammu Keşmir’in özel statüsüne son verilmesi yönünde adım atılması halinde gerilimin daha da tırmanabileceği uyarısında bulunan bölgenin önde gelen siyasetçileri ev hapsinde tutuluyor.

Cammu Keşmir’in eski başbakanı Ömer Abdullah halka itidal çağrısı yaparken yine eski başbakanlardan Mehbuba Mufti, “barış için mücadele eden, bizler gibi seçilmişlerin, ev hapsinde tutulması ironik” açıklamasını yaptı.

Hindistan’ın önde gelen tarihçilerinden, televizyon yorumcusu Ramachandra Guha ise, Twitter’da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“İki eski başbakanın ev hapsinde tutulmalarının bir başka örneği yok ve kabul edilemez. Bu Hindistan’ın bir diğer eyaletinde mümkün olabilir miydi? Keşmirlilerin güveni bu şekilde mi kazanılmak isteniyor.”

“Saldırı olarak görürüz”

Dün bir toplantıda bir araya gelen Cammu Keşmir’deki siyasi parti temsilcileri, “özel statünün yok edilmesine dönük herhangi bir adımın bölge halkına yapılmış bir saldırı olarak görüleceği” açıklamasını yaptı.

Olası protestoları önlemeyi hedefleyen Hindistan hükümeti bölgeye takviye güvenlik gücü gönderdi, Srinagar’da yollara ve kavşaklara yerleştirilen çelik bariyerler, dikenli tellerle yolları kapatılırken, mobil iletişim ve internette kesintiye gidildi.

Keşmir’in yüzde 45’i, Cammu Keşmir eyaleti adı altında Hindistan'ın kontrolünde. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet.

AP, Reuters,dpa/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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