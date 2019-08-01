Hindistan'dan Keşmir Vadisi'ne 25 bin ilave paramilis güç

Hindistan, geçen hafta Cammu Keşmir'e sevk ettiği 10 bin paramilis güce ilave olarak 25 bin personel daha gönderiyor.

NDTV haber kanalının resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Keşmir Vadisi'ne geçen hafta 10 bin paramilis güç gönderen Hindistan, bunlara ilave olarak 25 bin personel daha sevk ediyor.

Yetkililer, paramilis güçlerin bu sabah gelmeye başladığını açıklarken, Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, Keşmir'deki güvenlik hazırlıklarını denetlemek amacıyla iki günlüğüne bölgeye gitti.

Yeni birliklerin Keşmir Vadisi'ne ulaşmasıyla birlikte Hindistan, iki hafta içinde bölgede mevcut paramilis güce ilaveten 35 bin personel daha konuşlandırmış olacak.

Hindistan hükümeti, geçen hafta bölgeye 100 bölük konuşlandırıldığını ve bu adımın isyan karşıtı operasyonları güçlendirmek için atıldığını açıklamıştı.

Hindistan'ın 10 bin ilave paramilis güç kararı, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'ın güvenlik durumunu gözden geçirmek için Keşmir Vadisi'ne yaptığı ziyaretin ardından alınmıştı.