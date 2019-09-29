Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, "Keşmir Vadisi'nde herhangi bir kısıtlama yok." iddiasında bulundu.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Şah, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Keşmir Vadisi'nde herhangi bir kısıtlama yok ve tüm dünya Cammu Keşmir'e 370. madde altında verilen özel statüyü iptal etme kararını destekliyor." şeklinde konuştu.

Şah, muhalefeti Cammu Keşmir ile ilgili "yanlış bilgi" yaymakla suçlayarak, "Kısıtlamalar nerede? Bu sadece sizin zihninizde. Kısıtlama yok. Kısıtlamalarla ilgili sadece yanlış bilgilendirme yayılıyor." diye konuştu.

Halkın Cammu Keşmir'de özgürce dolaşabildiğini savunan Şah, "Hindistan'ın diğer bölgelerinden birçok gazeteci Keşmir'i düzenli olarak ziyaret ediyor." iddiasında bulundu.

Şah, mobil telefon bağlantılarındaki kısıtlamalar yüzünden insanların ağladığını ifade ederek, "Telefon bağlantısı eksikliği insan hakları ihlali değil." dedi.

Hindistan'ın ilk Başbakanı Jawaharlal Nehru'yu 1948'de Birleşmiş Milletler'e (BM) konuyu taşıdığı için suçlayan Şah, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 5 Ağustos'ta aldığı karar sonrası Cammu Keşmir'in gelecek 10 yıl içerisinde ülkedeki en gelişmiş bölge olacağını söyledi.