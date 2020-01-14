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  4. Hindistan’dan Keşmirli öğrencilere vize engeli

Hindistan’dan Keşmirli öğrencilere vize engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Keşmir’e yasalarıyla müdahale eden Hindistan’ın, üniversite eğimi için Bangladeş’e gelmek isteyen Keşmirli öğrencilere vize verilmesine engel olduğu iddia edildi.Yerel basında yer alan iddiaya göre; Bangladeş konsoloslukları, bir açıklama yapmadan Keşmirli öğrencilere vize verilmesini durduruldu.

Keşmir’e yasalarıyla müdahale eden Hindistan’ın, üniversite eğimi için Bangladeş’e gelmek isteyen Keşmirli öğrencilere vize verilmesine engel olduğu iddia edildi.
Yerel basında yer alan iddiaya göre; Bangladeş konsoloslukları, bir açıklama yapmadan Keşmirli öğrencilere vize verilmesini durduruldu. Söz konusu durumun yalnızca Keşmirli öğrencilere yönelik olduğu ve Hindistan’ın farklı eyaletlerden Bangladeş vizesi için başvuran Hindistanlı öğrencilere vize verildiği iddia ediliyor. İddiaya göre, yaklaşık 350 Keşmirli öğrenci son bir aydır Hindistan’ın Kalküta, Delhi, Guwahati, Agartala’da yer alan Bangladeş konsolosluklarından sonuç almayı bekliyor. Vize alamayan öğrenciler, başlayan dönemde derslere katılamazken, eğitim için ödedikleri parayı da geri alamıyor.
İsmini vermek istemeyen bir acente çalışanı konuya ilişkin, "Diğer eyaletten gelenlere kısa sürede vize verilmesine rağmen Keşmirli öğrencilere verilmiyor. Bu durumda öğrencilerin aileleri bizden paralarını geri istiyor. Zor duruma düştük. Konsolosluk, Keşmirli öğrencilerin vizeleriyle ilgili sorunlar olduğunu belirtti ancak sorunun ne olduğu açıklanmadı" ifadelerini kullandı.
Yerel medya olayın arkasında Hindistan hükümetinin olduğunu iddia ederken, ismini vermek istemeyen bir acente sahibi ise “Bundan önce 20 Keşmirli öğrencinin vize işlemlerini tamamlamıştık ancak Aralık ayında yarısında aniden Keşmirlilere vize verilmemeye başlandı. Bizim elimizde olan bilgilere göre bu işin arkasında Hindistan hükümetin parmağı var. Farklı bölgelerden gelen öğrenciler için yaptığım diğer vize başvurularında vizeyi kolayca alıp teslim ettim. Ancak elimde şu an 15 Keşmirli öğrencinin işlemi varken bir türlü sonuç alamadım. Öğrenciler aylardır otel ve pansiyonlarda kalıyor. Ellerindeki para da bitmek üzere” açıklamasını yaptı.
Delhi’de yer alan Bangladeş Konsolosluğu Basın Danışmanı Farrick Hussein konuya ilişkin, "Keşmirli öğrencilere vize verilmemesine yönelik bir talimat yok. Teknik sorunlardan dolayı vize almaları uzun sürüyor” ifadeleriyle iddiaları yalanlarken, teknik sorunun ne olduğunu ise belirtmedi.
Öte yandan Bangladeş’te eğitimin ucuz olması nedeniyle binlerce Hindistan ve Keşmirli üniversite eğitimi için her yıl Bangladeş’e gelirken, yaşanan sorunların ardından ilerleyen yıllarda Keşmir’den öğrenci gelmemesi bekleniyor.

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