Hindistan'dan muhalif parti liderlerine Cammu Keşmir yasağı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesinde inceleme yapmak isteyen muhalif parti temsilcilerine giriş izni vermedi.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) yetkililerinden Vineet Punia, yaptığı açıklamada, inceleme yapmak üzere Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'a gelen muhalefet partisi liderlerinin, havalimanında saatlerce bekletildikten sonra Yeni Delhi'ye geri yollandıklarını bildirdi.

Aralarında INC eski lideri Rahul Gandhi, Hindistan Komünist Partisi liderlerinden Sitaram Yechury ve Janata Dal partisinden Sharad Yadav'ın da olduğu heyette toplam dokuz siyasi partinin temsilcilerinin bulunduğu belirtildi.

INC'nin önde gelen isimlerinden ve Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Ghulam Nabi Azad, ziyaret sebeplerinin, Hindistan hükümetinin bölgede durumun normale döndüğü iddialarını değerlendirmek olduğunu söyledi.

Hindistan hükümetinden dün yapılan açıklamada, bölgedeki hassas durum sebebiyle muhalif parti temsilcilerinin bölgeyi ziyaret etmemeleri uyarısında bulunulmuştu.

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