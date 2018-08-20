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Hindistan'dan Pakistan'a diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: - "Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan Başbakanı Han'a görüşmelere başlama çağrısında bulundu"

Pakistan'ın bugün göreve başlayan yeni Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Kureşi, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı İmran Han'a bir mektup yazarak iki ülke arasında görüşmelere başlama çağrısında bulundu." dedi.

Kureşi, yemin etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Hindistan Başbakanı Modi'nin Pakistan Başbakanı Han'a mektup yazdığını söyleyen Kureşi, "Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan Başbakanı Han'a bir mektup yazarak iki ülke arasında görüşmelere başlama çağrısında bulundu. Hindistan'la kesintiye uğramadan devam edecek bir diyaloğa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'a da seslenen Kureşi, "Biz sadece iki komşu ülke değil, ayrıca iki nükleer gücüz. Birçok ortak kaynağımız ve uzun süredir çözülememiş problemlerimiz var. Diyalogdan başka seçeneğimiz yok. Maceracılığı kaldıramayız." yorumunu yaptı.

İki ülkenin zorluklar yaşasalar da problemleri çözmek için masaya oturmaları gerektiğini dile getiren Pakistanlı bakan, Keşmir probleminin en önemli konulardan birisi olduğunu söyledi.

İki ülkenin çözüm yolunda yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini ifade eden Kureşi, Afganistan'a da bir ziyaret planladıklarını kaydetti.

Kureşi, "Afganistan'a iki ülkenin de ortak gelecek ve coğrafyayı paylaştığı için birlikte çalışması gerektiği mesajını götürmek istiyorum." dedi.

Hükümetin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi'ni desteklediğini belirten Kureşi, ABD ile ilişkilere de değindi.

Pencap Eyaleti'nde bakanlık yaptığı dönemde Richard Holbrooke, Hillary Clinton ve Condoleezza Rice ile çalıştığını hatırlatan Kureşi, "ABD'nin endişeleri ve önceliklerinin farkındayız. Onlara bizim de önceliklerimiz ve endişelerimizin olduğunu söyleyeceğiz. İkili ilişkilerin eşit düzeyde yürütülmesinden yana olduğumuzu anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kureşi, yaklaşan Birleşmiş Milletler toplantısında Pakistan'ı temsil edeceğini sözlerine ekledi.

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