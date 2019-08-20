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Hindistan'dan Pakistan'a nehirlere ilişkin güvence

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

Hindistan, İslamabad yönetimine iki ülke arasındaki nehirlerin akış verilerini önceden paylaşacağını bildirdi

İSLAMABAD (AA) - Hindistan, Pakistan'a iki ülke arasındaki nehirlerin akış verilerini önceden sağlayacağına ve 1989 tarihli anlaşmaya uyacağına dair güvence verdi.

Pakistan İndus Suları Komisyonu sözcüsü Sheraz Jamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin İslamabad’la iletişim kurarak Hindistan'dan Pakistan'a uzanan Ravi, Sutlej ve Beas nehirlerinin akış verilerini göndereceği sözünü verdiğini belirtti.

Hindistan'ın iki ülke arasındaki 1989 tarihli anlaşmayı ihlal ederek geçen yıl akış verilerini önceden Pakistan ile paylaşmadığını kaydeden Jamil, serbest bırakılan su debisinin Pakistan'da büyük zarara yol açmayacağını dile getirdi.

Pakistan, dün Hindistan'ı kendisini önceden bilgilendirmeden İndus ve Sutlej nehirlerinde yüksek hacimde suyu serbest bırakarak nehirlerin Pakistan kollarında sellere neden olmakla suçlamıştı.

Pakistan Su Kaynakları Bakanı Faysal Vawda, Hindistan'ın bu tutumuyla ilgili endişelerini dile getirerek, ülkesinin anlaşmalardaki haklarını korumak için tüm seçenekleri kullanacağı uyarısında bulunmuştu.

İki ülke, 1989 yılında, her yıl 1 Temmuz-10 Ekim tarihlerinde Yeni Delhi yönetiminin, Pakistan’a akan nehirlerle ilgili İslamabad’a önceden veri sağlayacağına dair anlaşma imzalanmıştı.

- İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden doğu nehirleri olarak anılan Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

Pakistan, İndus'u daha çok besleyen bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle Dünya Bankasına başvurmuştu.

Dünya Bankası ile Hint ve Pakistanlı yetkililerin geçen yıl mayıs ayında Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona ermişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riski mevcut.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı bulunuyor.

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