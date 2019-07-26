HABER

Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint subaya konsolosluk yardımı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint subaya konsolosluk yardımı" çağrısı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, Pakistan’da tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav’a Viyana Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde konsolosluk yardımı sağlanması için İslamabad yönetimine çağrıda bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, başkent Yeni Delhi’de dün yaptığı basın toplantısında, "Uluslararası Adalet Divanı kararına uygun bir şekilde Kulbhushan Jadhav’a konsolosluk yardımının en kısa sürede verilmesini bekliyoruz." dedi.

Kumar, Pakistan makamlarıyla konuyla ilgili temas halinde olduklarını kaydetti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav'la ilgili verdiği idam kararının Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, Jadhav'a verilen idam cezasının, tutuklanmasının ardından, Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandıHrant Dink davasının firari sanığı yakalandı
Sivas'ta kadın işçiler nikah fidanı üretiyorSivas'ta kadın işçiler nikah fidanı üretiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kulbhushan Jadhav Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.