YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, Pakistan’da tutuklu Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav’a Viyana Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde konsolosluk yardımı sağlanması için İslamabad yönetimine çağrıda bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, başkent Yeni Delhi’de dün yaptığı basın toplantısında, "Uluslararası Adalet Divanı kararına uygun bir şekilde Kulbhushan Jadhav’a konsolosluk yardımının en kısa sürede verilmesini bekliyoruz." dedi.

Kumar, Pakistan makamlarıyla konuyla ilgili temas halinde olduklarını kaydetti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav'la ilgili verdiği idam kararının Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, Jadhav'a verilen idam cezasının, tutuklanmasının ardından, Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

