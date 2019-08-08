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Hindistan'dan UNRWA'ya 5 milyon dolarlık bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 20:08 | Son Güncelleme

Hindistan'dan UNRWA'ya 5 milyon dolarlık bağış

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Hindistan'ın kuruma 5 milyon dolar değerinde bağışta bulunduğunu açıkladı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan hükümetinin UNRWA'ya 5 milyon dolar bağış yaptığı ve bu meblağın, eğitim, sağlık, gıda ve sosyal hizmetler için kullanılacağı belirtildi.

Hindistan'ın UNRWA'ya yıllık bağışlarını artırmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda 2017 yılında 1,25 milyon dolar olan bağış miktarını, 2018 ve 2019 yıllarında 5 milyon dolar olarak ödediği bilgisi paylaşıldı.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Hollanda ve İsviçre de UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Hindistan

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