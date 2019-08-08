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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden "Cammu Keşmir" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "(Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesi) Bu konular Hindistan hükümetinin kapsamında Hint Anayasası tarafından sağlanan, doğası gereği içişleri konularıdır" - "Bu tür yeniden düzenlemelerin ardındaki amaç, bölgesel eşitsizliği ele almak ve idari verimliliği artırmaktır"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin, "Bu konular, Hindistan hükümetinin kapsamında Hint Anayasası tarafından sağlanan, doğası gereği içişleri konularıdır." dedi.

Bhattacharyya, Büyükelçilik'teki basın toplantısında, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bu eyleminin idari nitelikte olduğunu ve iyi yönetişimi geliştirmeyi amaçladığını savunan Bhattacharyya, Anayasa'nın 370'inci maddesinin (Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan) operasyonel olmayan bazı hükümlerinin kaldırılarak, dezavantajlı bölgelere sosyo-ekonomik adalet sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

- "Bu konular, doğası gereği içişleri konularıdır"

Bhattacharyya, Cammu Keşmir eyaletinin yeniden düzenlenmesinin sıra dışı bir olay olmadığını belirterek, 1953'ten beri ve en son 2014'te eyaletler ve birlik topraklarının çeşitli şekillerde düzenlendiğini ifade etti.

"Bu tür yeniden düzenlemelerin ardındaki amaç, bölgesel eşitsizliği ele almak ve idari verimliliği artırmaktır." diyen Bhattacharyya, hükümetin sınırları veya kontrol hattını değiştirmeyi amaçlamadığını dile getirdi.

Bhattacharyya, "Bu konular, Hindistan hükümetinin kapsamında Hint Anayasası tarafından sağlanan, doğası gereği içişleri konularıdır. Alınan bu önlemler yönetişimi zenginleştirmeyi, gelişimi güçlendirmeyi ve Cammu Keşmir ile Leh'i ulusal gelişmeye ve refah seviyesine getirmeyi amaçlar." diye konuştu.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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