Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden ITEC günü etkinliği

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesinin tecrübe ve bilgi paylaşım programı Teknik ve Ekonomik İşbirliği Programı (ITEC) ile ilgili, "ITEC, şimdi Güney-Güney iş birliğini (Hindistan'ın rolü ve katkısını) artırmak için göze çarpıyor." dedi.
Büyükelçi Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Hindistan'ın ITEC günü dolayısıyla elçilikte davet verildi. Davete, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman'ın yanı sıra çok sayıda ITEC mezunu katıldı.
Bhattacharyya, burada yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin tecrübe ve bilgi paylaşım programı olarak ITEC'in, ülkesinin gelişim tecrübesinin paylaşılması amacıyla 1964'te kurulduğunu anımsatarak, "ITEC, şimdi Güney-Güney iş birliğini (Hindistan'ın rolü ve katkısını) artırmak için göze çarpıyor. Program, gönüllü ve tamamıyla şartlılık ilkesinden muaf." dedi.
ITEC'i, bölgesel gruplarla oluşturduklarını dile getiren Bhattacharyya, ITEC ve kardeş programı SCAAP'ın (Afrika Programı için Özel Varlık Yardımı), Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Pasifik ve küçük ada ülkeleri dahil Karayipler'de 161 ülkeyi kapsadığını ifade etti.
- "Hindistan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz"
Çorman da Türkiye'nin, Hindistan ile ilişkilerine önem verdiğini vurgulayarak, "Biz, Hindistan ile ilişkilerimize çok önemli gözüyle bakıyoruz." dedi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve derin kökleri olduğuna işaret eden Çorman, bu ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.
Çorman, birkaç gün önce İnönü Üniversitesini ziyaret ettiğini belirterek, "İnönü Üniversitesinin, daha çok Hindistan ve diğer ülkelere odaklanan, çok disiplinli ve akademik ortam olan Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduğunu görmek beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından davetliler, Hindistan halk dansları gösterisini izledi.
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