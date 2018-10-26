Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden ITEC günü etkinliği

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesinin tecrübe ve bilgi paylaşım programı Teknik ve Ekonomik İşbirliği Programı (ITEC) ile ilgili, "ITEC, şimdi Güney-Güney iş birliğini (Hindistan'ın rolü ve katkısını) artırmak için göze çarpıyor." dedi.

Büyükelçi Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Hindistan'ın ITEC günü dolayısıyla elçilikte davet verildi. Davete, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman'ın yanı sıra çok sayıda ITEC mezunu katıldı.

Bhattacharyya, burada yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin tecrübe ve bilgi paylaşım programı olarak ITEC'in, ülkesinin gelişim tecrübesinin paylaşılması amacıyla 1964'te kurulduğunu anımsatarak, "ITEC, şimdi Güney-Güney iş birliğini (Hindistan'ın rolü ve katkısını) artırmak için göze çarpıyor. Program, gönüllü ve tamamıyla şartlılık ilkesinden muaf." dedi.

ITEC'i, bölgesel gruplarla oluşturduklarını dile getiren Bhattacharyya, ITEC ve kardeş programı SCAAP'ın (Afrika Programı için Özel Varlık Yardımı), Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Pasifik ve küçük ada ülkeleri dahil Karayipler'de 161 ülkeyi kapsadığını ifade etti.