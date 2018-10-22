"Hindistan'ın Assam Eyaletinde İnsani Trajedi" paneli

İSTANBUL (AA) - Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) tarafından, Hindistan'ın Assam eyaletinde yaşanan vatandaşlık tartışmasına ilişkin "Hindistan'ın Assam Eyaletinde İnsani Trajedi" başlıklı panel düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen panel, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Burada konuşan Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey Başkanı Dr. Tasleem Ahmed, Hindistan'ın Keşmir eyaletinden sonra Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletin Assam olduğunu söyledi. Assam'da yaşanan ulusal vatandaşlık kaydı probleminin geçmişten beri var olduğunu ancak gündeme yeni geldiğini belirten Ahmed, yüksek mahkemenin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydı (NRC) ile bölgedeki Müslümanlardan 14 belge istendiğini ve ancak bu belgeyi getirenlere vatandaşlık verileceğinin söylendiğini anlattı. Ahmed, "Normalde bir kişi 14 belgeyi bir araya getiremez. Bu prosedür çok yavaş ilerliyordu ve insanlar şikayet etmeye başladılar. İnsanlar şikayet edince onların oy kullanma hakkını da durdurdular. Başka bir eyalette NRC diye bir kurum ya da oy kullanamayan kişi yok. Sadece Assam'da, hem vatandaşlık almak için NRC'ye gidiyorsunuz hem de vatandaşlığınız yok ve hakkınızda bir şikayet varsa oy kullanamıyorsunuz." diye konuştu.

Assam'daki vatandaşlık akdi kanunu nedeniyle sadece bağımsızlığından bugüne dek ülkede yaşayan ya da doğum yapan kişilerin Hindistan vatandaşı olarak kabul edildiğini aktaran Ahmed, NRC'nin yavaş ilerlemesinden dolayı konuyla yüksek mahkemenin ilgilenmeye ve rapor toplamaya başladığını dile getirdi. Ahmed, "Yüksek mahkemenin 2017'deki son raporuna göre, 4 milyon kişi vatandaşlığı olmadan Assam'da oturuyor. Bu 4 milyon arasında 2,8 milyon Müslüman var, 1,2 milyon da diğer mezheplere mensup kişiler." dedi. 2016'da hayata geçirilen bir kanuna göre, NRC listesinde yer alan gayrimüslimlere vatandaşlık alma şansı verilebileceğini ancak Müslümanlara bu hakkın tanınmayacağının söylendiğini aktaran Ahmed, böylece, Müslümanların siyasete atılma, oy kullanma ve iktidara gelme haklarını kullanmalarının önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi. Ahmed, hükümetin Assam bölgesinde yaşayan ancak vatandaşlığı bulunmayan kişileri sınır dışı etmeyeceğini de ilan ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Hükümet, 'Onlara çalışma izni vereceğiz ancak oy kullanma hakları, siyasi hakları ve gayrimenkul satın alma hakları olmayacak' dedi. Hükümet bunu yalnızca Assam'da değil başka eyaletlerde de devam ettirmek istiyor. Hindistan'daki liberal ve diğer siyasi partiler bu sorunu dile getiriyorlar ancak insanların böyle bir sorunu olduğunu, önce dünyadaki insanların anlaması ve bilmesi lazım. Biliyorsunuz, Arakan ile ilgili de dünyada mağdur kalan bir azınlık demiştik. Hindistan'daki bu sorun eğer devam ederse, dünyadaki en kötü mülteciler ve azınlıklar olacaklar. Ricamız, Türkiye'nin ve sivil toplum kuruluşlarının bunu anlaması ve farkındalık oluşturması."