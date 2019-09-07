Hindistan’ın Ay misyonu başarısız oldu

Hindistan'ın Chandrayaan-2 misyonunu Bengaluru kentindeki ISRO merkezinde bilim insanlarıyla birlikte izleyen Başbakan Narendra Modi de misyonun başarısız olması üzerine bir açıklama yaptı. "Hayatta inişler ve çıkışlar vardır… Kazandığınız küçük bir başarı değil" ifadelerini kullanan Modi, misyon çalışanlarına "Hindistan sizinle gurur duyuyor. Elinizden gelenin en iyisini yaptınız" dedi.

Hint uzay aracının Ay'ın yörüngesinde döndüğü ve GMT’ye göre 20.07’de yüzeye doğru inişe geçtiği belirtiliyor. ISRO Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Vikram uzay aracının inişi planlandığı gibi normal performansla 2,1 kilometre irtifaya kadar izlendi. Akabinde uzay aracının yer istasyonuyla irtibatı kesildi" denildi.

Hindistan Chandrayaan-2 misyonu Ay'ın güney kutbuna yakın bir noktaya "yumuşak" ya da kontrollü bir iniş yapmayı hedefliyordu. Bilim insanları bu bölgede su buzu bulunduğuna inanıyor.

ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a inen dördüncü ülke olmayı hedefleyen Hindistan'ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Modi ayrıca, "Eğer tarihçiler günün birinde bugün yaşanan kazayı yazacak olarsa, muhakkak bunun hayatımız boyunca Ay'ın romantik tasvirinden ilhamla başlatılmış olan Chandrayaan'ın macerasının son ayağında Ay'a kavuşmak için acele ettiğini de yazacak" diye konuştu.

ISRO Direktörü Sivan daha önce yaptığı açıklamada Ay'ın yüzeyine inişin çekim gücü, yüzey ve toz nedeniyle son derece çetin olduğunu belirterek, "15 dakikalık dehşet" tanımını kullanmıştı.

Reuters,dpa / EC,ET

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