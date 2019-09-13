Hindistan'ın Ay modülüyle bağlantı kurabilmesi için 1 haftası kaldı

Hindistan'ın, Chandrayaan-2 uzay aracının, Ay yüzeyine iniş sırasında sinyal irtibatı kesilen Vikram modülüyle iletişim kurabilmesi için yaklaşık bir haftalık zamanı kaldığı bildirildi.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) ismi açıklanmayan bir yetkili, "Her geçen saat bataryadaki güç tükeniyor. (Modülün) Gücü ve çalışması için hiçbir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Doğru yönlendirmeyle modülün bir süre daha çalışabilmesi için enerji üretilebileceğini ve pillerin güneş panelleri aracılığıyla şarj edilebileceğini belirten yetkili, bu durumun giderek daha az olası göründüğünü ifade etti.

Yetkili, her geçen dakika durumun daha da kötüye gittiğini kaydederken, modülle bağlantının yeniden kurulmasının uzak bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

Modülün 14 günlük (1 Ay günü) çalışma kapasitesi olduğu hatırlatılırken, ISRO'nun Vikram'la yeniden bağlantı kurabilmesi için yaklaşık bir hafta süresi olduğu belirtildi.

Chandrayaan-2'nin Ay yörüngesindeki uydusunun, 6 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilmişti.