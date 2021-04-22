Hindistan'ın Bir Günlük Corona Vakasında Dünya Rekoru

Ashoka Üniversitesi Trivedi Biyoloji Bilimleri Fakültesi Başkanı ve viroloji uzmanı Şahit Cemil, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Şu anda hiç yatak yok. Oksijen yok. Diğer her şey ikinci planda. Altyapı dağılıyor" dedi.

Bazı doktorların hastalara evlerinde kalmalarını söylediği, ülkenin doğusundaki Muzaffarpur kentindeki krematoryumda yer kalmadığı için yakınlarını kaybeden acılı ailelerin sıra beklemek zorunda kaldığı bildiriliyor. Delhi'nin doğusundaki bir krematoryumunsa cenazeleri dışarıda yakmak için otopark alanında odun yığdığı öğrenildi.

Başkent Yeni Delhi dahil Hindistan'ın kuzey ve batısındaki sağlık yetkilileri kriz yaşadıklarını, hastanelerin çoğunun dolu olduğunu ve oksijenin azaldığını söyledi.

Hindistan, günlük 314 bin 835 yeni Corona virüsü enfeksiyonu vakası saptandığını bildirdi. Bugün açıklanan sayı, şimdiye kadar dünyada bir günde belirlenen en yüksek Corona vakası sayısı. Rekor vaka sayısı, Hindistan'ın sağlık sisteminde çöküş yaşanacağı korkularını beraberinde getirdi.

Reuters tarafından çekilen bir fotoğrafta Hindistan'ın batısındaki Ahmetabad'da hastanede yatak bekleyen bir kişinin oksijen tankıyla bir arabanın arkasında yattığı görülüyor.

Vakalarda bir günlük yükseliş rekoru daha önce ABD'deydi. ABD'de Ocak ayında bir günde 297 bin 430 vaka tespit edilmişti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son rakamlarla birlikte ülkedeki toplam enfeksiyon vakası 15 milyon 930 bine yükseldi. Can kayıplar da son 2 bin 104 ölümle beraber toplam 184 bin 657'ye çıktı.

Yeni Delhi yerel idaresinin paylaştığı verilere göre kentteki altı hastanede oksijen stokları tükendi. Bir yetkili, komşu eyaletlerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ellerindeki oksijeni tuttuklarını söyledi; "Yeni Delhi'deki hastanelerin hayat kurtarması zorlaşabilir" şeklinde konuştu.

Hindistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nirupama Menon Rao, paylaştığı Twitter mesajında, "Çaresizlik. Hindistan ağlıyor" ifadesine yer verdi.

Sağlık firması Biocon & Biocon Biologics'ın Başkanı Kiran Mazumdar Shaw da "İkinci bir dalganın bize bu kadar ağır darbe indireceğini hiç düşünmedik. Kayıtsızlık, beklenmedik ilaç, tıbbi malzeme ve hastane yatağı sıkıntısına yol açtı" dedi..

Yeni Delhi Sağlık Müdürü Satyendar Jain, kentte 5 bin ilave yoğun bakım yatağına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere enfeksiyon vakalarında saptanan benzer artışlar, sağlık hizmetlerinin felce uğrama riskini beraberinde getiriyor.

Çin, Hindistan'a yardım etmeye istekli olduğunu bildirdi; ancak bu yardımın kapsamı ve içeriğine ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Hindistan'da nüfusun çok az bir bölümü aşılanmış durumda.

Yetkililer, 1 Mayıs'tan itibaren 18 yaş üzerinde herkesin aşıya erişiminin mümkün olacağını açıkladı. Ancak uzmanlar, 600 milyon kişiye yetecek miktarda aşı tedariki sağlanamayacağını söylüyor.