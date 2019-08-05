HABER

Hindistan’ın Cammu Keşmir kararına Pakistan halkından tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Hindistan hükümetinin aldığı Cammu Keşmir kararının ardından Pakistan halkı protesto gösterileri düzenledi.Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir için adım attı.

Hindistan hükümetinin aldığı Cammu Keşmir kararının ardından Pakistan halkı protesto gösterileri düzenledi.
Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cammu Keşmir için adım attı. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, sabah saatlerinde parlamentoya Cammu Keşmir’e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırılmasını öngören teklif götürdü. Teklif, muhalif milletvekillerinin protestosuna rağmen kabul edildi. Alınan kararın ardından Cammu Keşmir’de artık Hindistan yasaları geçerli olacak.
Hindistan’ın bu kararına tepki veren Pakistan’daki bütün siyasi parti mensupları ve halk Karaçi, Lahor, Peşaver, Kuetta ve diğer şehirlerde protesto gösterileri düzenleyerek Hindistan Silahlı Kuvvetleri yüzünden acı çeken Cammu Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Gösterilerde halkı Cammu Keşmir halkının kendi kaderlerini tayin hakkını alma mücadelelerini desteklediklerini ifade etti.
Gösterilere katılan bir protestocu, Hindistan kuvvetlerinin gençlerin, erkeklerin, kadınların ve hatta çocukların kanıyla yıkadığı Cammu Keşmir’in dünyada cennetin bir sembolü olduğunu söyledi. Protestocu, "Hint işgalindeki Keşmir’in özgürlük hareketi başarıya yaklaşıyor ve Hint işgali yakında sona erecek. Pakistan, Hindistan’ın Cammu Keşmir kararını reddediyor" dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Kureshi, Hindistan’ın 370. maddeyi iptal etmesiyle birlikte işgal altındaki Cammu Keşmir’de soykırım ve etnik temizlik tehdidinin bulunduğunu söyledi. Kureshi, Pakistan kararının temyiz edilmesini ve Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), dost ülkeler ve insan hakları örgütlerinden bu konuda sessiz kalmamalarını talep edeceğini belirtti.

PARTNERDidem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!Didem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!
Giresun'da kaza: 3 ölü, 1 yaralıGiresun'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Mezarlığın içindeki baraka yanarak kül olduMezarlığın içindeki baraka yanarak kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Kaz Dağları pozu olay oldu

Kaz Dağları pozu olay oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.