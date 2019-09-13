Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik kısıtlamalarını kaldırdığı iddiası

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de merkezi hükümetin bölgenin özel statüsünü kaldıran anayasa değişikliğinin ardından önlem olarak getirdiği güvenlik ve haberleşme kısıtlamalarının kaldırıldığı iddia edildi.

Hint haber ajansı ANI'da yer alan habere göre, merkezi hükümetin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesiden yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmış, trafik akışı normale dönmüştür. Telefon hatları tamamen açılmıştır. Kupwara ve Handwara da mobil ağlar yeniden çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

- Yeni kısıtlamalar

Öte yandan PTI haber ajansı resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Hazratabal ve çevresinde cuma namazı nedeniyle bazı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı, kent merkezindeki 5 polis karakolu çevresindeki seyahat kısıtlamalarının süreceği bildirildi.