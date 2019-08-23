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Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

Hindistan yönetimi, başkentteki büyükelçiliği önünde protesto edildi

Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldıran Hindistan yönetimi, Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Memur-Sen Ankara şubeleri, Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ile Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğine mensup bir grup, Keşmir'in statüsüne yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Gösteride, Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Ayaz ve İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan birer konuşma yaptı.

Sinan, konuşmasında, Keşmir sorununun çözümü için halkı Müslüman olan ülkelerin siyasetçilerinin bir araya gelmesi gerektiğini savundu.

AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Sanver de Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler'in (BM) "henüz çözülmemiş sorunlar" listesinde yer aldığını belirtti.

İngiliz sömürgesinin bölgeden çekilirken Kıbrıs, Filistin ve Keşmir sorunlarını miras bıraktığını dile getiren Sanver, Kıbrıs sorununun 1974'teki Barış Harekatı ile çözüme kavuşturulduğunu, diğer sorunların ise sürdüğünü belirtti.

Keşmir'in statüsünün değiştirilmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu vurgulayan Ahmet Sanver, Keşmir'de insani krizin kapının eşiğine geldiğini ve bölgeyi ateş hattının çevrelediğini söyledi.

Sanver, "Keşmir halkının bir nesne olarak görülmemesi gerekir. Keşmir'in geleceği ve statüsüne Keşmir halkı karar vermeli. BM kararları gereği plebisit yapılmalı ve sandık sonucunu küresel güçler kabul etmelidir. Hindistan ve Pakistan arasında diyalog kanalları açık tutulmalı, her türlü savaştan kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hindistan yönetimine çağrıda da bulunan Ahmet Sanver, "Hindistan bölgede asker bulundurma tutumundan vazgeçmeli, Keşmir halkına orantısız şiddete son vermeli, Keşmir'de demografik yapıyı lehine çevirme teşebbüslerinden vazgeçmeli." diye konuştu.

Konuşmalar sırasında sık sık tekbir getirilirken, "Cenk, cihat, şehadet" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları atıldı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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