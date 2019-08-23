Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması

Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldıran Hindistan yönetimi, Ankara'daki büyükelçiliği önünde protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Memur-Sen Ankara şubeleri, Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ile Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğine mensup bir grup, Keşmir'in statüsüne yönelik protesto gösterisi düzenledi. Gösteride, Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Ayaz ve İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan birer konuşma yaptı. Sinan, konuşmasında, Keşmir sorununun çözümü için halkı Müslüman olan ülkelerin siyasetçilerinin bir araya gelmesi gerektiğini savundu. AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Sanver de Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler'in (BM) "henüz çözülmemiş sorunlar" listesinde yer aldığını belirtti. İngiliz sömürgesinin bölgeden çekilirken Kıbrıs, Filistin ve Keşmir sorunlarını miras bıraktığını dile getiren Sanver, Kıbrıs sorununun 1974'teki Barış Harekatı ile çözüme kavuşturulduğunu, diğer sorunların ise sürdüğünü belirtti.

Keşmir'in statüsünün değiştirilmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu vurgulayan Ahmet Sanver, Keşmir'de insani krizin kapının eşiğine geldiğini ve bölgeyi ateş hattının çevrelediğini söyledi. Sanver, "Keşmir halkının bir nesne olarak görülmemesi gerekir. Keşmir'in geleceği ve statüsüne Keşmir halkı karar vermeli. BM kararları gereği plebisit yapılmalı ve sandık sonucunu küresel güçler kabul etmelidir. Hindistan ve Pakistan arasında diyalog kanalları açık tutulmalı, her türlü savaştan kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı. Hindistan yönetimine çağrıda da bulunan Ahmet Sanver, "Hindistan bölgede asker bulundurma tutumundan vazgeçmeli, Keşmir halkına orantısız şiddete son vermeli, Keşmir'de demografik yapıyı lehine çevirme teşebbüslerinden vazgeçmeli." diye konuştu. Konuşmalar sırasında sık sık tekbir getirilirken, "Cenk, cihat, şehadet" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları atıldı. - Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.