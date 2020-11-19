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Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

19.11.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde dün Hindistanlı polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 polis memuru yaralandı.Son zamanlarda gerginliğin arttığı Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde dün Hindistan polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde dün Hindistanlı polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 polis memuru yaralandı.
Son zamanlarda gerginliğin arttığı Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde dün Hindistan polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Cemmu Keşmir’e bağlı Nagrota bölgesinde yer alan kontrol noktasına düzenlenen saldırının ardından Hindistan Paramiliter Kuvvet Sözcüsü Moses Dinakaran açıklama yaptı. Dinakaran, dün akşam saatlerinde Nagrota bölgesinde yer alan kontrol noktasında, Hindistan güvenlik güçlerinin şüpheli saldırganları taşıyan kamyoneti durdurmasının ardından silahlı çatışma çıktığını aktardı.
Polis Müfettişi General Mukesh Singh ise yaptığı basın açıklamasında, çatışmanın 3 saat sürdüğünü ve polisin çatışma sırasında saldırganlardan 4’ünü etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Singh, çatışmada polis ekiplerinden de 2 memurun yaralandığını belirterek, etkisiz hale getirilen saldırganların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

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