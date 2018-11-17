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Hindistan'ın Facebook'tan veri talepleri artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Facebook'tan veri talepleri artıyor

YENİ DELHİ (AA) - Facebook, Hindistan hükümetinin bu yılın ilk yarısındaki veri taleplerinde önceki 2 yıla göre artış olduğunu açıkladı.

Şirket, cuma günü yayımladığı raporda, bu yıl Ocak-Haziran döneminde Hindistan hükümetinin 16 bin 580 veri talebinde bulunduğunu belirtti.

Raporda, bu sayının geçen yıl 22 bin 24, 2016'da 13 bin 613 olduğu ifade edildi.

Facebook, şirket politikası olarak hükümetlerden gelen veri taleplerini, sahte haberleri engellemek, ülkelerdeki seçimlere müdahale, nefret söylemi ve şiddete teşvikte rol oynamak gibi konularla mücadelede olumlu yanıtladığını vurguladı.

Raporda, Hindistan hükümetinin ne amaçla veri talep ettiği konusunda bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Hindistan veri

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