Hindistan’ın geleneksel Odissi dansı İstanbul'da sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Hindistan'ın tanınan dans gruplarından Nrityagram, geleneksel Odissi dansını İstanbul'da sahneledi.

Gösteri, Boğaziçi'ndeki Hindistan (India by the Bosphorus) Festivali kapsamında, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hindistan'ın klasik dans formlarından biri olan Odissi gösterisinin sunulduğu programa, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türkiye'de yaşayan Hintler de katıldı.

Hint dansçıların sahne performansı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Dansçı Protima Gauri tarafından dans eğitimi ve uygulamaları için 1990 yılında kurulan Nrityagram Dans Köyü, dansçıların sanatsal keşfini ve gelişimini besleyen bir yaşam tarzı sunuyor.

