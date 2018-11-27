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Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatı yüzde 36 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Hindistan, ekimde İran'dan ham petrol ithalatını önceki aya göre yüzde 36 artırırken Suudi Arabistan'dan alımları yüzde 13 düşürdü

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tuttuğu ülkelerden Hindistan, ekimde İran'dan ham petrol ithalatını önceki aya göre yüzde 36 artırırken Suudi Arabistan'dan petrol ithalatını yüzde 13 düşürdü.

Hindistan Ticaret Bilgi ve İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre, eylülde İran'dan 1,89 milyon ton ham petrol ithal eden Hindistan, ekimde bu rakamı 2,57 milyon tona çıkararak İran'dan 1,42 milyar dolar değerinde ham petrol ithal etti.

Hindistan'ın en çok petrol ithal ettiği ülke ise Irak oldu. Yeni Delhi, ekimde Irak'tan 4,39 milyon ton ham petrol ithal etti.

Suudi Arabistan'dan ise ekimde 3,05 milyon ton ham petrol ithal eden Hindistan, bu ülkeden petrol ithalatını önceki aya göre yüzde 13 azalttı.

Hindistan, Çin'den sonra Tahran'ın ikinci büyük petrol müşterisi olarak İran'dan nisan ayından ekim ayına kadar toplam 17,62 milyon ton ham petrol ithal etti. ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya İran ile petrol ticareti konusunda geçici muafiyet tanındığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan İRAN petrol Suudi Arabistan

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