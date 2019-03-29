Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatı yüzde 50 düştü

Hindistan'ın şubat ayında İran'dan ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

Hindistan Ticari İstatistik Genel Direktörlüğü'nün verilerine göre, Hindistan, İran'dan geçen yıl şubatta 2,27 milyon ton ham petrol ithal ederken bu miktar bu yıl yüzde 50 düşüşle 1,13 milyon tona geriledi.

Buna karşın Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatı Nisan 2018'den Şubat 2019'a kadarki 11 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Söz konusu dönemde İran'dan 22,46 milyon ton petrol ithal eden Hindistanlı şirketlerin İran'dan ithalatı önceki yıl 20,59 milyon ton olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni Delhi'nin en çok petrol ithal ettiği ülke ise Irak oldu. Irak'tan şubatta 4,2 milyon ton ham petrol ithal eden Hindistan, bu ülkeden petrol sevkiyatını yüzde 37 artırdı.

