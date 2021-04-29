Hindistan’ın kâbusu: İkinci dalga ülkeyi yasa boğdu

Bilim insanlarına göre verilen mesaj açık: Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil.Yavaş aşılama, yeni virüs varyantları, kitlesel toplantılar ve önlemlerdeki dikkatsizlik… Bilim insanlarına göre, Hindistan'da şu anda yaşanan COVID-19 fırtınasının altında yatan sebepler bunlar. Sonuç mu? Neredeyse hiç gelmeyen ambulansları bekleyen insanlar, oksijen kıtlığı yaşayan hastaneler ve ağzına kadar dolan krematoryumlar…

Nispeten kontrollü bir ilk dalganın üstesinden gelen ülkede, salgının ikinci dalgası sebebiyle günlük vaka sayısı rekor üstüne rekor kırıyor. Sadece çarşamba günü, bir milyar 380 milyon nüfuslu ülkede bildirilen yeni vaka sayısı 362 bin 567. Hastalık kaynaklı ölümler de 200 bini aştı. Hindistan’daki Ujala Cygnus hastanelerinin genel direktörü olan Dr. Shuchin Bajaj, yaşananları, “Cehennem gibi. Dokunduğu her şeyi yakıp kül edecek” diye yorumluyor.

Bu eşi benzeri görülmemiş vaka patlamasının altında birkaç faktör sıralanıyor. Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olmasına karşın Hindistan, kendi nüfusunu aşılamak için yeterli stoklara sahip değil. Bir yandan daha bulaşıcı olduğu söylenen Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere gibi yeni varyantlar yayılmaya devam ederken, ülkede kendine özgü yeni bir virüs varyantı daha tespit edildi. Hükümetse, aşılamayı doğru bir şekilde yapmamak ve yavaş olmakla suçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Yaşareviç, "Bu varyantın insan hücrelerine daha kolay girme potansiyeline sahip olduğunu gördük. Açıkçası bu, daha fazla insanın enfekte olması, dolayısıyla hastanelerde daha fazla yoğunluğa sebep olacak” diyor.