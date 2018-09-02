Hindistan'ın Kerala eyaletinde leptospiroz alarmı

Başlıca semptomları yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, karın ağrısı ve döküntü olan hastalığın, daha çok böbrek ve karaciğer hastalıklarından muzdarip kişileri ve yaşlıları etkilediği biliniyor.

Hastalığın su baskınları sırasında, enfekte sıçan ya da diğer kemirgenlerin idrarı yoluyla kirlenen su kaynakları yoluyla bulaştığı sanılıyor.

Ölenler arasında 3 yardım görevlisinin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kıdemli bir sağlık yetkilisi, son üç günde 300 şüpheli vakanın bildirilmesinin ardından beş bölgedeki sağlık müdürlükleri tarafından leptospiroz uyarısı yapıldığını söyledi.

Hindustan Times internet sitesinde yer alan haberde, Kerala eyaleti genelinde son bir ayda, hayvanlardan bulaşan leptospiroz hastalığı nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan 9'unun son bir hafta içinde öldüğü belirtildi.

Hindistan'ın, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele eden Kerala eyaletinde, 1 Ağustos'tan bu yana 28 kişinin bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, 30 Ağustos'ta eyalette haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 483'e çıktığını, 15 kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yol ve köprülerin çöktüğü Kerala'da, 130 bin hanenin sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve meydana gelen seller nedeniyle binden fazla kişi hayatını kaybetti.

