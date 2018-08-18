Hindistan’ın Kerala Eyaletinde Son Yüz Yılın En Büyük Sel Felaketi

Hindistan’ın Kerala eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel yüz yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor. Bölgeyi havadan inceleyen Başbakan Narendra Modi felaketzedeler için 70 milyon dolar yardım gönderileceğini açıkladı.

Hindistan’ın turistik kıyı eyaletlerinde Kerala’da yağışlar nehir ve barajların taşmasına yol aştı, kentler, kasabalar, köyler ve yollar sular altında kaldı. Yaklaşık 220 bin kişi, güvenli yerlere tahliye edildi.

Kapsamlı bir yardım ekibinin kurtarma çalışmalarına katıldığı felaket sonrası, evlerinin çatısına sığınan kişilerden sayısız yardım çağrısı alınıyor. Yardım çalışmalarına 30 kadar helikopter de katılıyor.

Son on günden bu yana devam eden aşırı yağışlar, en az 165 kişinin ölümüne yol açtı. Ancak muson mevsiminin başlangıcından bu yana ölü sayısı 324’e yükseldi.

