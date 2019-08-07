Kargil'deki dini ve siyasi örgütler tarafından yapılan açıklamada, hükümetin bölgeyle ilgili attığı adımlar kınanarak, halkın rızası olmadan hareket edildiği belirtildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'i, Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye ayırmasının ardından, Budistlerin yoğun olduğu Ladakh sınırındaki çoğunlukla Müslüman nüfusun yaşadığı Kargil'de, Yeni Delhi yönetiminin kararlarına ilişkin gösteri düzenlendi.

Karbalai, Keşmir halkının bu kararı kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Ladakh'ın uzun süredir Keşmir'den ayrılmasını talep eden Leh halkıydı, biz değil. Kargil, Cammu Keşmir'in din, dil ve bölge üzerinden bölünmesine karşı çıkıyor." şeklinde konuştu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.