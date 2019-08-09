"Hindistan'ın Keşmir kararı tamamen ve açıkça anayasaya aykırı"

Hindistan'ın bağımsızlıktan sonra kabul ettiği 370. maddenin (Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan) sağladığı özel koşulların, Cammu Keşmir'in kimliği anlamına geldiğini vurgulayan Noorani, bugün bu kimliğin yok edilmek istendiğini kaydetti.

Tecrübeli anayasa uzmanı, Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin kararını "tamamen ve açıkça anayasaya aykırı" olarak nitelendirerek, Hindistan Anayasa Mahkemesinin kendi güvenilirliği adına merkezi hükümetin Cammu Keşmir kararını hükümsüz kılması gerektiğini belirtti.

Mumbai'deki evinden AA muhabirine açıklamada bulunan, anayasa ve Cammu Keşmir konusunda uzman olan A.G. Noorani, Modi hükümetinin eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararının "yasa dışı" ve "sahtekarlıkla" eş değer olduğunu ifade etti.

Hindistanlı anayasa uzmanı A.G. Noorani, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırma kararının "tamamen ve açıkça anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

- "Hükümet, Keşmir halkının kimliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor"

Noorani, Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi BJP'nin Cammu Keşmir'e ilişkin özel hükümleri kaldırarak, "Keşmir"i Hindistan ile bütünleştirmeyi değil, "Keşmir" halkının kimliğini ortadan kaldırmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Yasal olarak, Hindistan parlamentosunun hükmü değiştirme ve silme yetkisine sahip olmadığını dile getiren Noorani, Cammu Keşmir'e ilişkin kararlar için eyalet meclisi onayının da gerektiğini belirtti.

Anayasa uzmanı, eyalet hükümetinin herhangi bir anlaşma için de her zaman seçilmiş eyalet meclisinin nihai onayına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Noorani, bölge "vali" veya "cumhurbaşkanı" yönetimi altında olduğunda dahi bu anlaşmaya varılamayacağı değerlendirmesinde bulunarak, Cammu Keşmir'in şu anda merkezi yönetim altında olduğunu hatırlattı.

- "Keşmirli Müslümanlar Hinduların yaşadığı benzer korkuları yaşıyor"

Hindistan'ın 1947'deki bağımsızlığından çok önce Keşmir kralı Hindu Hari Singh'in, vatandaşlık, taşınmaz mal satın alma ve eyalet hükümetinde iş bulma konusunda "yabancı uyruklulara" yasak getirdiğini belirten Noorani, bu emrin, 20 Nisan 1927'de Singh tarafından "Devlet Meseleleri" başlığı altında tanımlandığını kaydetti.