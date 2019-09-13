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‘Hindistan’ın Keşmir Politikası Radikal İslam’ı Körükler’

13.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan yönetiminin Keşmir’e yönelik baskısının dünya çapında radikal İslam’ı körükleyeceği uyarısında bulundu. Başbakan Han, “Hindistan’a şunu söylemek istiyorum. Binlerce kişiyi gözaltına alarak, insanları aşırıcılığa itiyorsunuz” dedi

‘Hindistan’ın Keşmir Politikası Radikal İslam’ı Körükler’

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan yönetiminin Keşmir’e yönelik baskısının dünya çapında radikal İslam’ı körükleyeceği uyarısında bulundu.

Cuma günü hararetli bir konuşma yapan Başbakan Han, “Hindistan’a şunu söylemek istiyorum. Binlerce kişiyi gözaltına alarak, insanları aşırıcılığa itiyorsunuz” dedi.

Azad Keşmir bölgesinin başkenti Muzaffarabad’daki mitingde konuşan Han, “Halk Hindistan’a karşı ayağa kalkar. Bu, sadece Hindistanlı Müslümanlar olmaz; dünyada 1,25 milyar Müslüman var. Hepsi bu olanları görüyor” şeklinde konuştu.

Han ayrıca zulmün doruğa ulaştığı durumlarda insanların onur kırıcı bir yaşamdan ziyade ölümü tercih edeceklerini söyledi.

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