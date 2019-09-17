Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamaları

"Bağımsız insan hakları kuruluşlarının bölgeye erişimine izin verilmemektedir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Cammu Keşmir'deki durumla ilgili biri Haziran 2018, diğeri de Temmuz 2019'da olmak üzere iki rapor yayınladı. Bu raporlar BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Keşmir halkının kendi statüsünü belirleme hakkını teyit ederken sistematik insan hakları ihlallerini de tespit etmekte ve bu ihlallerin araştırılması ve sorumlularının cezalandırılması için BM gözetiminde bağımsız bir Soruşturma Komisyonu kurulmasını istemektedir. Birleşik Krallık Keşmir Parlamento Grubu da bunları teyit eden bir açıklama yapmıştır. 5 Ağustos 2019'dan beri, Cammu Keşmir'de, insan hakları ihlalleri büyük bir artış

göstermiştir. Bölgenin özel statüsü iptal edilmeden ve dış dünya ile tüm bağlantıları kesilmeden önce, buraya yeniden asker sevk edilmiş ve bölge dünyada en fazla askerileştirilmiş yer haline getirilmiştir."

Çavuşoğlu, bölgede sıkı yönetimin 5 Ağustos'tan bu yana sürdüğünü, burada yaşayan 8 milyon insanın dış dünya ile tüm iletişiminin kesildiğini, internet ve cep telefonunun kullanılamadığını belirterek, "İnsanlar evlerine hapsedildiği için hastanelere, ilaca ve gıdaya erişimleri engellenmiştir. Okullar ve iş yerleri hala kapalı durumdadır. Her zaman olduğu gibi çocuklar, yaşlılar ve kadınlar bu kısıtlamaların en büyük mağduru durumundadır. Sokağa çıkma, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ile dini hürriyetler askıya alınmıştır. Kurban Bayramı'nın dini geleneklere uygun olarak kutlanmasının engellenmesi de bunlar arasındadır." açıklamasında bulundu.