Hindistan'ın Nagaland eyaletinde köpek eti yasaklandı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Nagaland eyaletinde köpek eti ithalatı, ticareti ve satışı yasaklandı. Eyalette her yıl 30 bin kadar köpeğin başlarına sopayla vurularak öldürüldüğü ve kesilerek satıldığı tahmin ediliyor.

Hayvan hakları kuruluşları kararı, köpeklere zulmün önlenmesi yolunda "önemli bir dönüm noktası" diye niteledi.

Bu kuruluşlara göre Asya genelinde özellikle Çin, Güney Kore, Vietnam, Filipinler, Tayland, Laos ve Kamboçya gibi ülkelerde yılda toplam 30 milyon köpek etleri için öldürülüyor.

Hindistan'ın bazı bölgelerinde köpek eti tüketimi yasak. Ancak kuzeydoğudaki bazı eyaletlerde yasa dışı olarak köpek eti tüketiliyor.

Çuvallara sarılı olarak ölümlerini bekleyen köpekler

Nagaland eyaletindeki karar, sosyal medyada vücutlarına çuval sarılmış ve ağızları iple bağlanmış köpeklerin ölümlerini beklerken çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada infial uyandırmasından sonra alındı.

Daha önce Humane Society International (HSI) tarafından yayımlanan bir videoda bu şekilde bağlanmış onlarca köpeğin, birbirlerinin gözlerinin önünde başlarına sopalarla vurularak öldürüldüğü görülüyor.