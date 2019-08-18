"Hindistan'ın nükleer cephaneliği dikkate alınmalı"

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Yeni Delhi yönetiminin nükleer silah politikasında değişiklik yapabileceğini ima etmesinin ardından uluslararası topluma, Hindistan'ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini dikkate alma çağrısı yaptı.

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünya, faşist ve ırkçı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin kontrolündeki Hindistan'ın nükleer cephaneliğinin güvenliğini ciddi şekilde dikkate almalı." ifadelerini kullandı.

Bu konunun sadece bölgeyi değil, dünyayı da etkileyen bir sorun olduğunu belirten Han, uluslararası toplumu, Hindistan'ın nükleer cephaneliğini güvence altına almak için adım atmaya davet etti.

Han, 4 milyon Müslüman Hint'in, vatandaşlıklarının iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, 9 milyon Keşmirlinin de Hindistan tarafından iletişim kısıtlamasına maruz kaldığının altını çizdi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Racastan eyaletinde bulunan Pokhran şehrindeki nükleer deneme merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, yıllardır benimsediği "nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama" politikasını değiştirebileceğini ifade etmişti.