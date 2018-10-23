Hindistan'ın Racastan eyaletinde Zika virüsü vakaları artıyor

17 Ekim'de yapılan açıklamada, Jaipur kentinde son 36 saatte 28 kişide daha Zika virüsü tespit edildiği ve böylece Racastan eyaletinde görülen vaka sayısının 100'e yükseldiği bildirilmişti.

Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyinden uzmanların, virüsün buluşmasına yol açan sivrisineklerle mücadele için şehirler ve civarlarında kullanılan böcek ilaçlarını değiştirdiği, salgın görülen bölgelerde yoğun sisleme ve diğer larva karşıtı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yerel medyanın Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, bugün itibarıyla Jaipur kenti ve komşu iki bölgesinde 6 kişide daha Zika virüsü tespit edilmesiyle eyalette görülen vaka sayısı 120'ye yükseldi.

Bunun Hindistan'da 2017 başından bu yana görülen üçüncü Zika virüsü salgını olduğu ifade ediliyor.

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Virüsün, hamilelere bulaşması halinde bebeklerde nöro gelişimsel bozukluk olarak bilinen mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

