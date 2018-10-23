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Hindistan'ın Racastan eyaletinde Zika virüsü vakaları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Racastan eyaletinde Zika virüsü vakaları artıyor

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 120'ye çıktı.

Yerel medyanın Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, bugün itibarıyla Jaipur kenti ve komşu iki bölgesinde 6 kişide daha Zika virüsü tespit edilmesiyle eyalette görülen vaka sayısı 120'ye yükseldi.

Zika virüsü tespit edilen 120 kişiden 25'inin hamile olduğu belirtildi.

Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyinden uzmanların, virüsün buluşmasına yol açan sivrisineklerle mücadele için şehirler ve civarlarında kullanılan böcek ilaçlarını değiştirdiği, salgın görülen bölgelerde yoğun sisleme ve diğer larva karşıtı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hamilelere, salgının görüldüğü yerlere seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İncelenen yaklaşık 12 bin evde ilaçlama yapıldı.

17 Ekim'de yapılan açıklamada, Jaipur kentinde son 36 saatte 28 kişide daha Zika virüsü tespit edildiği ve böylece Racastan eyaletinde görülen vaka sayısının 100'e yükseldiği bildirilmişti.

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- Üçüncü salgın

Bunun Hindistan'da 2017 başından bu yana görülen üçüncü Zika virüsü salgını olduğu ifade ediliyor.

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Virüsün, hamilelere bulaşması halinde bebeklerde nöro gelişimsel bozukluk olarak bilinen mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Racastan Zika virüsü

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