HABER

Hindistan'ın Racastan eyaletinde zika virüsü vakaları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:21 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Racastan eyaletinde zika virüsü vakaları artıyor

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 131'e çıktı.

Ülke medyasının Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, bugün itibarıyla Jaipur kenti ve komşu iki bölgesinde 6 kişide daha zika virüsü tespit edilmesiyle eyalette görülen vaka sayısı 131'e yükseldi.

Şimdiye kadar virüs tespit edilen kişilerin 41'inin hamileler olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hamilelere, salgının görüldüğü yerlere seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

17 Ekim'de yapılan açıklamada, Racastan'da görülen vaka sayısının 100 olduğu bildirilmişti.

Bunun Hindistan'da 2017 başından bu yana görülen üçüncü zika virüsü salgını olduğu ifade ediliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecekEskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecek
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktırCanan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Racastan Zika virüsü

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.