Hindistan'ın vatandaşlık yasasındaki adımı bölgedeki diğer ülkeleri etkileyebilir

KOLOMBO (AA) - Sri Lankalı uzman Muttukrishna Sarvananthan, Hint hükümetinin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası adımının bölgedeki diğer ülkeleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Sri Lankalı uzman Muttukrishna Sarvananthan, Hindistan'ın vatandaşlık yasasındaki değişikliği AA muhabirine değerlendirdi.

Mevcut Hindistan hükümetinin ülkeyi laik olmayan bir devlete dönüştürmeye çalıştığını ifade eden Sarvananthan, "Hindistan her zaman laik bir devlet olmuştur fakat bu hükümet bunu değiştirmeye çalışıyor." dedi.

Sarvananthan, bu durumun kötü bir eğilim olmanın ötesinde bölgedeki diğer ülkeler için de kötü bir etki olduğunu belirterek, "Eğer Hindistan bu tür dar görüşlü politikalar izlemeye çalışırsa, diğer küçük ülkeler de bunu takip edebilir." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanların Myanmar'da nasıl bir ayrımcılığa uğradıklarına şahit olduklarını anımsatan Sarvananthan, "Bu sebeple Hindistan'ın bu hareketi, Myanmar ve hatta Nepal gibi ülkelerde olumsuz etkilere yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.