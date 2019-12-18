HABER

Hindistan'ın vatandaşlık yasasındaki adımı bölgedeki diğer ülkeleri etkileyebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:14 | Son Güncelleme

Hindistan'ın vatandaşlık yasasındaki adımı bölgedeki diğer ülkeleri etkileyebilir

KOLOMBO (AA) - Sri Lankalı uzman Muttukrishna Sarvananthan, Hint hükümetinin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası adımının bölgedeki diğer ülkeleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Sri Lankalı uzman Muttukrishna Sarvananthan, Hindistan'ın vatandaşlık yasasındaki değişikliği AA muhabirine değerlendirdi.

Mevcut Hindistan hükümetinin ülkeyi laik olmayan bir devlete dönüştürmeye çalıştığını ifade eden Sarvananthan, "Hindistan her zaman laik bir devlet olmuştur fakat bu hükümet bunu değiştirmeye çalışıyor." dedi.

Sarvananthan, bu durumun kötü bir eğilim olmanın ötesinde bölgedeki diğer ülkeler için de kötü bir etki olduğunu belirterek, "Eğer Hindistan bu tür dar görüşlü politikalar izlemeye çalışırsa, diğer küçük ülkeler de bunu takip edebilir." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanların Myanmar'da nasıl bir ayrımcılığa uğradıklarına şahit olduklarını anımsatan Sarvananthan, "Bu sebeple Hindistan'ın bu hareketi, Myanmar ve hatta Nepal gibi ülkelerde olumsuz etkilere yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Değişiklik Müslümanları hedef alıyor"

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da avukatlık yapan Aingkaran Kugathasan da Hint hükümetinin vatandaşlık yasasındaki değişikliğinin doğrudan Müslümanları hedef aldığını vurguladı.

Hindistan'da yasanın Müslüman olmayanlarca da protesto edildiğini hatırlatan Kugathasan, halkın ve özellikle öğrencilerin, hükümetle aynı inancı paylaşmadıkları için sokaklarda olduğunu kaydetti.

İletişim uzmanı Gopikrishna Kanagalingam da "Hint hükümeti, attıkları adımın, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'te baskı gören dini azınlıklar için olduğunu iddia etse de yasadaki değişiklik Pakistan'daki Ahmediye Müslümanları veya Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar için herhangi bir koruma içermiyor." dedi.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Başkent’te doğalgaz zehirlenmesi iddiası: 1 ölüBaşkent’te doğalgaz zehirlenmesi iddiası: 1 ölü
Antalya’da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladıAntalya’da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hint Müslümanları müslümanlar Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.