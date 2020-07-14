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Hindistanlı iş insanı Elon Musk'ı geride bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Hindistan'ın en zengin iş insanı olan Mukesh Ambani'nin serveti Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk'ı ve Google'ın kurucularını geride bıraktı.

Hindistanlı iş insanı Elon Musk'ı geride bıraktı

Hindistanlı milyarder Mukesh Ambani Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin 6'ncı ismi oldu.

Bloomberg Billionaires Index'e (BBI) göre serveti 72.4 milyar dolara (yaklaşık 500 milyar TL) yükselen Ambani Google'ın kurucuları Brin ve Larry Page'i de geride bıraktı.

BBI verilerine göre, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüş sonrası Page'in serveti 71.6 milyar dolara (491 milyar TL), Brin'in serveti 69.4 milyar dolara (476 milyar TL), Musk'ın serveti ise 68.6 milyar dolara (470 milyar TL) düştü.

Fortune'da yer alan habere göre, ülkenin en zengin ismi olan Ambani'nin servetindeki bu artışın ana nedeni sahibi olduğu Reliance Industries'in e-ticaret yatırımlarına ağırlık vermesi.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi özellikle Silikon Vadisi'nin de dikkatini çekmiş durumda. Google pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki dijital teknolojilere 10 milyar dolar yatırım yapma kararı aldığını duyurmuştu.

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