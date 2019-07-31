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Hindistanlı kahve zinciri sahibi Siddhartha’nın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Pazartesi gününden beri kayıp olan Hindistan’ın en büyük kahve zinciri Coffee Day’in sahibi VG Siddhartha’nın bir nehir kıyısında cesedi bulundu.Hindistan’ın en büyük kahve zinciri Coffee Day isimli şirketin kurucusu ve sahibi VG Siddhartha’ın cesedi Mangalore kentinde bulunan bir nehrin kenarında bulundu.

Hindistanlı kahve zinciri sahibi Siddhartha’nın cesedi bulundu

Pazartesi gününden beri kayıp olan Hindistan’ın en büyük kahve zinciri Coffee Day’in sahibi VG Siddhartha’nın bir nehir kıyısında cesedi bulundu.
Hindistan’ın en büyük kahve zinciri Coffee Day isimli şirketin kurucusu ve sahibi VG Siddhartha’ın cesedi Mangalore kentinde bulunan bir nehrin kenarında bulundu. Polis, Pazartesi gününden beri kayıp olan ve cesedi balıkçılar tarafından bulunan VG Siddhartha’nın kimlik tespitinin aile üyeleri tarafından yapıldığını ifade etti.
Şirket, VG Siddhartha’nın yokluğu üzerine Pazartesi günü acil toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Ortaklarımızdan destek bekliyoruz” ifadesi kullanılarak şirketin, bundan sonraki süreci yönetebilecek "profesyonel bir ekibin liderliğinde" olduğu da vurgulandı.
59 yaşındaki Siddhartha, yerel medyada “tatlı dilli” olarak tanımlanıyor. Hindistanlı iş adamını en son görenlerden biri olan şoförü, Siddhartha’nın Pazar günü ülkenin güneyinde bulunan Mangalore kentine seyahatinde Netravati üzerindeki köprüden geçtikleri bir esnada şoförüne durmalarını ve yalnız başına yürümek istediklerini söylediğini ifade etti. Siddhartha’nın aracı söylediği yere götürmesi talimatını verdiğini aktaran şoför, Siddhartha’yı bir buçuk saat beklediğini ancak dönmemesi üzerine patronuna cep telefonundan ulaşmaya çalıştığını, telefonun kapalı olduğunu ifade etti. Polise patronundan haber alamadıklarını dile getiren şoför, ekiplerin Pazar ve Pazartesi günü iş adamını aradıklarını söyledi.

Tartışmaların ortasındaki mektup
Öte yandan Hindistanlı iş adamının imzaladığı “borçlarla” ilgili mektubu şirketi içerisinde çeşitli tartışmalara yol açtı. Mektupta iş adamının "tüm çabalarına karşın kârlı bir iş modeli oluşturamadığını" yazdığı öğrenildi. Polisin gerçekliğini doğruladığı mektupta Siddhartha, “Tüm hatalarımdan ben sorumluyum. Tüm finansal kararlar benim sorumluluğumdaydı" ifadelerine yer verdi.
Bin 750 şube ile Hindistan’ın en büyük kahve zinciri konumunda olan Siddhartha’nın sahibi olduğu Cafe Coffee’nin Malezya, Mısır ve Nepal’de de şubeleri bulunuyor.

Hindistanlı kahve zinciri sahibi Siddhartha’nın cesedi bulundu

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