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Hindular, Holi’yi dans edip şarkı söyleyerek karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

Hindular bahar ve renk bayramı olarak kabul ettikleri Holi’yi kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Hindular bahar ve renk bayramı olarak kabul ettikleri Holi’yi kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Pakistanlı Hindular, bayramı dans edip şarkı söyleyerek karşıladı.

Dünyanın dört bir yanındaki Hindular, bahar ve renk bayramı olarak kabul ettikleri Holi’yi kutlamak için hazırlanıyor. Pakistan’da yaşayan Hinduların Holi bayramı için yaptıkları renkli çalışmalar sona erdi. Perşembe günü kutlanacak bayramda, Hindular birbirlerine boya fırlatarak renk cümbüşü oluşturacak. Holi’nin bir gün öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Pakistan’da yaşayan Hindu azınlığı, çalışmaların bitimini bir renk oyunu ile kutladı. Ayrıca Holi bayramını karşılamak için ahşap kütükler yakarak dans ettiler.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Hindu topluluğunun renk bayramını kutlayarak “Hindu topluluğumuza çok mutlu ve huzurlu bir Holi diliyorum.” dedi. Pakistanlı Hindu Milletvekili Dr. Ramesh Kumar, “Renk festivalinin, ülkedeki ahengi arttıran, eğlence, özgürlük, sevgi, saygı ve mutluluk ruhunu canlandırdığına inanıyorum” ifadesini kullandı. Kumar, Hinduların kutladığı Holi’nin toplumun tüm kesimlerine neşe, şenlik ve mutluluk getirdiğini ileri sürerek, “Tüm toplulukları birlikte kutlama yapmayı teşvik eden bir festivaldir.” diye konuştu.

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