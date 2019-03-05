Hindular için ırkçı ifadeler kullanan Pakistanlı Bakan istifa etti

Hindular için ırkçı ifadeler kullanan Pakistan'ın Pencap eyaleti Enformasyon ve Kültür Bakanı Fayyazul Hasan Çohan görevinden istifa etti.

Pencap eyalet Başbakanlığı, Çohan'ın istifa ettiğini ve dilekçesinin kabul edildiğini duyurdu.

Hindistan'ı eleştirdiği bir konuşmasında Hindular için kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle eleştirilen Çohan, kendi partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve siyasiler tarafından de eleştirilmişti.

PTI'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PTI, bu aşağılayıcı ifadeleri kınamaktadır. Tüm dinlere saygımız vardır. Muhammed Ali Cinnah'ın 'Herhangi bir dinden, sınıftan, mezhepten olabilirsiniz. Bu devletin işi değildir.' dediği gibi Başbakan İmran Han da her zaman azınlıklara hak ettikleri değeri vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Han'ın Başdanışmanı Naimul Hak da sosyal medyadan, "İster bakan olsun ister normal vatandaş, PTI bu safsataları asla kabul etmeyecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da Pakistan bayrağındaki beyaz şeridin dini azınlıkları, yeşilin ise Müslümanları temsil ettiğine dikkati çekerek "Pakistan, Hindu toplumunun ülkemize katkılarına değer veriyor ve bayraktaki beyazla yeşil kadar gurur duyuyor." ifadelerini kullanmıştı.