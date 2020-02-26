Hindularla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda bilanço ağır

Azınlıkların vatandaş olmasını kolaylaştıran yasa, Müslümanları uygulama dışı tutuyor.Hindistan’da yeni vatandaşlık yasası nedeniyle Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Guru Teg Bahadur Hastanesi’nde çalışan bir doktor çatışmalarda 189 kişinin de yaralandığını söyledi. Başkent Yeni Delhi'deki El Hind Hastanesi’nde çalışan bir yetkili de Pazartesi gününden beri birçoğu ciddi olmak üzere 200'den fazla yaralıyı tedavi ettiklerini söyledi.

Delhi'de sokak çatışmalarının patlak vermesine Başbakan Narendra Modi hükümetinin yürürlüğe soktuğu yeni vatandaşlık yasası neden olmuştu. Yasa değişikliği Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan 2015 yılından önce yasa dışı yollarla ülkeye gelen dini azınlıkların vatandaş olmasını kolaylaştırıyor. Ancak Müslümanlar bu uygulamanın dışında tutuluyor. İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi’ne (BJP) bu değişiklikle ülkedeki yaklaşık 200 milyon Müslümana ayrımcılık uyguladığı eleştirisi yöneltiliyor.