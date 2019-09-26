Hint akademisyen ve bilim insanlarından hükümete Cammu Keşmir tepkisi

Hindistan'da 500'den fazla akademisyen ve bilim insanı, özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de hükümet tarafından uygulanan kısıtlamalara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Telegraph India'nın haberine göre, 500'den fazla Hint akademisyen ve bilim insanı, yaptıkları ortak açıklamada, Hindistan hükümetine, Keşmir'deki tüm telekomünikasyon kısıtlamalarının ve günlük yaşamı kısıtlayan güvenlik önlemlerinin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bu açıklamayı, bir aydan fazla süredir Keşmir'de yaşanan krizle ilgili derin endişelerimizi ifade etmek için kaleme alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Anayasanın 370. maddesine ilişkin çeşitli görüşlerinin olduğunu kaydeden imzacılar, ancak Keşmir'de bir aydan fazla süredir telekomünikasyonu ve interneti kısıtlayan hükümet kararının, kendilerini "dehşete düşürdüğünü" belirttiler.

Açıklamada, Keşmir'in bazı bölgelerinde sabit hat bağlantıları yeniden kurulurken, "hükumetin kendi istatistiklerine göre, Keşmir'deki sabit hatlı telekomünikasyon sistemleri kullanım yoğunluğunun yüzde 1'in altında olduğu" kaydedildi.