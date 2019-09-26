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Hint akademisyen ve bilim insanlarından hükümete Cammu Keşmir tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Ülkede 500'den fazla akademisyen ve bilim insanı, Hindistan hükümetine, Keşmir'deki iletişim kısıtlamalarının ve güvenlik önlemlerinin kaldırılması, tutuklu muhalefet liderleri ile muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulundu

Hindistan'da 500'den fazla akademisyen ve bilim insanı, özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de hükümet tarafından uygulanan kısıtlamalara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Telegraph India'nın haberine göre, 500'den fazla Hint akademisyen ve bilim insanı, yaptıkları ortak açıklamada, Hindistan hükümetine, Keşmir'deki tüm telekomünikasyon kısıtlamalarının ve günlük yaşamı kısıtlayan güvenlik önlemlerinin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bu açıklamayı, bir aydan fazla süredir Keşmir'de yaşanan krizle ilgili derin endişelerimizi ifade etmek için kaleme alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Anayasanın 370. maddesine ilişkin çeşitli görüşlerinin olduğunu kaydeden imzacılar, ancak Keşmir'de bir aydan fazla süredir telekomünikasyonu ve interneti kısıtlayan hükümet kararının, kendilerini "dehşete düşürdüğünü" belirttiler.

Açıklamada, Keşmir'in bazı bölgelerinde sabit hat bağlantıları yeniden kurulurken, "hükumetin kendi istatistiklerine göre, Keşmir'deki sabit hatlı telekomünikasyon sistemleri kullanım yoğunluğunun yüzde 1'in altında olduğu" kaydedildi.

Kısıtlamalar dolayısıyla aileleriyle irtibat kuramayan öğrencilerin çektiği sıkıntılara şahit olunduğu aktarılan açıklamada kısıtlamaların, "Keşmir'deki sıradan insanların tıbbi ve temel malzemeleri temin etmesini, hatta çocukların okula gitmesini zorlaştırdığına" dair "güvenilir raporlar" olduğundan bahsedildi.

Açıklamada, "Hindistan hükumetinin, Keşmir'deki muhalefet liderlerine ve muhaliflere yönelik iletişim kısıtlamasının ve gözaltıların son derece antidemokratik olduğuna inanıyoruz. Demokrasinin temel bir normu, iktidardaki partinin, herhangi bir suç isnat edilmemiş muhalif liderleri kilit altına almaya hakkı olmadığıdır." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan hükümetine Cammu Keşmir'deki tüm iletişim kanallarının bir an önce yeniden aktif hale gelmesi, günlük yaşamı engelleyen güvenlik önlemlerinin, kısıtlamaların kaldırılması ve muhalefet liderleri ile muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, bölgedeki insan hakları ihlallerine ilişkin iddialarla ilgili şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi istendi.

Keşmir'de Hindistan güvenlik güçleri tarafından insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiğine dair gelen çok sayıda haberlerden rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Hint akademisyenler ve bilim insanları, "Keşmir halkı ile dayanışma içindeyiz ve Hindistan hükümeti tarafından alınan kararlar sonucu ailelerinden ve arkadaşlarından koparılan Keşmir dışındakilere de desteklerimizi sunuyoruz." mesajını verdi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Pakistan hükümeti 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan itibaren 6 binden fazla politikacı, aktivist, öğrenci ve meslek sahibinin hukukunun ihlal edilerek tutuklandığı bilgisinin edinildiğini paylaşmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Cammu Keşmir

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