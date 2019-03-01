Hint Bakan Pakistan'ın tepkisine rağmen İİT toplantısına katıldı

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Pakistan'ın tepkilerine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından onur konuğu olarak davet edildiği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına BAE'nin davetiyle onur konuğu olarak katıldı.

BAE'nin teşkilat sekreteryası ve üye ülkelere bilgi vermeden kendisini davet ettiği toplantıda konuşan Swaraj, Hindistan'ın BAE başta olmak üzere birçok İİT ülkesiyle stratejik ortaklık, askeri ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Swaraj, "İnsanlığı terörden kurtarmak istiyorsak teröristlere destek veren devletlere, terör kamplarını ortadan kaldırmalarını ve o ülkedeki terör örgütlerine barınma ve finansman desteğini kesmelerini söylemeliyiz." ifadelerini kullandı.

BAE yönetimi, İİT üyesi olmayan Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı bu toplantıya onur konuğu olarak davet etmişti.

BAE'nin bu davet hakkında İİT Sekreteryasını ve üye ülkeleri bilgilendirmemesine tepki gösteren Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hint Bakan'ın bulunduğu toplantıya katılmadı.