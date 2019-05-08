Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hint bilge Rabindranath Tagore'nin Türkiye ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile derin bir bağı olduğunu belirterek, "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öngörü sahibi, cesur ve milliyetçi birisi olduğu için kutluyor. Asya ülkelerinin kalkınması için Türkiye'ye bakılması gerektiğini söylüyor." dedi.

Hint bilge, sanatkar, şair Tagore, 158. doğum yılında Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe yabancı misyon temsilcileri, akademisyenlerle ve davetliler katıldı.

Tagore'nin hayatının anlatıldığı belgeselin gösterimiyle başlayan program, konuşmalarla devam etti.

Büyükelçi Bhattacharyya, Tagore'nin, Hindistan'ın simge isimlerinden birisi olduğunu belirterek, kendisinin de henüz ilkokul yıllarından itibaren Tagore'nin kitaplarını okuduğunu söyledi.

Hint bilgenin, Türkiye ve Atatürk ile derin bir bağı olduğunu aktaran Bhattacharyya, "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öngörü sahibi, cesur ve milliyetçi birisi olduğu için kutluyor. Asya ülkelerinin kalkınması için Türkiye'ye bakılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.