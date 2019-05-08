HABER

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

Ankara'da, Hint bilge, sanatkar, şair Rabindranath Tagore'nin 158. yaş günü dolayısıyla anma programı düzenlendi - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öngörü sahibi, cesur ve milliyetçi birisi olduğu için kutluyor. Asya ülkelerinin kalkınması için Türkiye'ye bakılması gerektiğini söylüyor"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hint bilge Rabindranath Tagore'nin Türkiye ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile derin bir bağı olduğunu belirterek, "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öngörü sahibi, cesur ve milliyetçi birisi olduğu için kutluyor. Asya ülkelerinin kalkınması için Türkiye'ye bakılması gerektiğini söylüyor." dedi.

Hint bilge, sanatkar, şair Tagore, 158. doğum yılında Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe yabancı misyon temsilcileri, akademisyenlerle ve davetliler katıldı.

Tagore'nin hayatının anlatıldığı belgeselin gösterimiyle başlayan program, konuşmalarla devam etti.

Büyükelçi Bhattacharyya, Tagore'nin, Hindistan'ın simge isimlerinden birisi olduğunu belirterek, kendisinin de henüz ilkokul yıllarından itibaren Tagore'nin kitaplarını okuduğunu söyledi.

Hint bilgenin, Türkiye ve Atatürk ile derin bir bağı olduğunu aktaran Bhattacharyya, "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öngörü sahibi, cesur ve milliyetçi birisi olduğu için kutluyor. Asya ülkelerinin kalkınması için Türkiye'ye bakılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Bhattacharyya, Tagore'nin Atatürk ile mektuplaşmalarına da değinerek, Hint bilgenin Atatürk'ten Türk kültürünü anlatan kitaplar istediğini, Atatürk'ün de Tagore'nin kurucusu olduğu üniversiteye 41 kitap gönderdiğini ifade etti.

Hint bilgenin birçok eserinin Türkçe'ye çevrildiğini dile getiren Bhattacharyya, Tagore'nin şiir kitabı "Gitanjeli"nin eski başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından Türkçe'ye kazandırıldığını da hatırlattı.

Hint bilgenin hayatı ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştiren Vishvabharati Üniversitesinden Prof. Dr. Sudip Basu, Tagore'nin Nobel ödülü kazanan ilk Hindistan vatandaşı olduğuna dikkati çekti.

Basu, Tagore'nin bir eğitim kurumundan alınmış diplomaya sahip olmadığını belirterek, bunun sebebini kendisinin okul kavramına olan bakışının farklı olmasıyla açıkladı.

Konuşmaların ardından Tagore'nin anısına gerçekleştirilen Tagore Festivali kapsamında Tagore'nin 67 yaşından sonra yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezen davetliler, yine Tagore'nin aynı isimli romanından uyarlanan "Chokher Bali" filmini izledi.

Festival, bu ay farklı şehirlerde dans gösterisi, resim sergisi, film gösterimi ve konferanslarla devam edecek.

Hindistan'ın Kalküta şehrinde mayıs 1861'de doğan Tagore, Bengal edebiyatı ve müziğini derinden etkileyenler isimler arasında yer alıyor.

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

- Ankara'da, Hint bilge, sanatkar, şair Rabindranath Tagore'nin 158. yaş günü dolayısıyla anma programı düzenlendi - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öng

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği mustafa kemal atatürk Rabindranath Tagore Tagore Festivali

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.