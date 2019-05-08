Hint bilge Rabindranath Tagore Ankara'da anıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hint bilge Rabindranath Tagore'nin Türkiye ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile derin bir bağı olduğunu belirterek, "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öngörü sahibi, cesur ve milliyetçi birisi olduğu için kutluyor. Asya ülkelerinin kalkınması için Türkiye'ye bakılması gerektiğini söylüyor." dedi.
Hint bilge, sanatkar, şair Tagore, 158. doğum yılında Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe yabancı misyon temsilcileri, akademisyenlerle ve davetliler katıldı.
Tagore'nin hayatının anlatıldığı belgeselin gösterimiyle başlayan program, konuşmalarla devam etti.
Büyükelçi Bhattacharyya, Tagore'nin, Hindistan'ın simge isimlerinden birisi olduğunu belirterek, kendisinin de henüz ilkokul yıllarından itibaren Tagore'nin kitaplarını okuduğunu söyledi.
Hint bilgenin, Türkiye ve Atatürk ile derin bir bağı olduğunu aktaran Bhattacharyya, "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öngörü sahibi, cesur ve milliyetçi birisi olduğu için kutluyor. Asya ülkelerinin kalkınması için Türkiye'ye bakılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.
Bhattacharyya, Tagore'nin Atatürk ile mektuplaşmalarına da değinerek, Hint bilgenin Atatürk'ten Türk kültürünü anlatan kitaplar istediğini, Atatürk'ün de Tagore'nin kurucusu olduğu üniversiteye 41 kitap gönderdiğini ifade etti.
Hint bilgenin birçok eserinin Türkçe'ye çevrildiğini dile getiren Bhattacharyya, Tagore'nin şiir kitabı "Gitanjeli"nin eski başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından Türkçe'ye kazandırıldığını da hatırlattı.
Hint bilgenin hayatı ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştiren Vishvabharati Üniversitesinden Prof. Dr. Sudip Basu, Tagore'nin Nobel ödülü kazanan ilk Hindistan vatandaşı olduğuna dikkati çekti.
Basu, Tagore'nin bir eğitim kurumundan alınmış diplomaya sahip olmadığını belirterek, bunun sebebini kendisinin okul kavramına olan bakışının farklı olmasıyla açıkladı.
Konuşmaların ardından Tagore'nin anısına gerçekleştirilen Tagore Festivali kapsamında Tagore'nin 67 yaşından sonra yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezen davetliler, yine Tagore'nin aynı isimli romanından uyarlanan "Chokher Bali" filmini izledi.
Festival, bu ay farklı şehirlerde dans gösterisi, resim sergisi, film gösterimi ve konferanslarla devam edecek.
Hindistan'ın Kalküta şehrinde mayıs 1861'de doğan Tagore, Bengal edebiyatı ve müziğini derinden etkileyenler isimler arasında yer alıyor.
- Ankara'da, Hint bilge, sanatkar, şair Rabindranath Tagore'nin 158. yaş günü dolayısıyla anma programı düzenlendi - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "Tagore, Atatürk'ü Asya kıtasını yeniden uyandıran kişi olarak tanımlıyor. Onu öng
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