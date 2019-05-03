Hint genç Müslümanlığı seçti

Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkla bir araya gelmek amacıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen program sonrasında karşılaştığı Umesh'in, Müslüman olmak istediğini belirterek, yardım istediğini anlattı.

"Umeyr" ismini alan gence İslam dini ve esasları hakkında bilgi veren Trabzon Müftüsü Osman Aydın, kendisine Kur'an-ı Kerim ile dini bilgiler içerikli kitap hediye etti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne devam eden Umesh Kumar Gautam, TÜBİTAK projeleri kapsamında araştırma yapmak üzere Trabzon'a geldi.

Türkiye'de eğitim gören ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projeleri kapsamında araştırma yapmak için Trabzon'a gelen 29 yaşındaki Hint Umesh Kumar Gautam, Müslüman olarak "Umeyr" ismini aldı.

Bunun üzerine kendisine yardımcı olduklarını belirten Zorluoğlu, ramazan öncesinde böyle bir durumla karşılaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Gautam ise Hindistan'da kast sistemi bulunduğunu, kendisinin ise hiçbir kast kimliği olmadığını dile getirerek, "İslam'da her yerde herkes eşit. Ben bu eşitlik içerisinde kendi kimliğimi bulmak istiyorum." dedi.

Oruç tutmanın insanı yücelteceğine inandığını aktaran Gautam, "İslamda ölümden sonrası da çok önemli. Ne zaman gelir bilinmez ama ölümden sonra bir hayat olduğunu biliyoruz. Namazdan da çok etkilendim. Günde 5 vakit namaz kılmak çok önemli. Yatsıyı kıldıktan sonra yatılıyor, sabah namazıyla tekrar canlanıp hayata başlıyorsunuz." ifadesini kullandı.

