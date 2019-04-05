Hint Gölet Balıkçıl Kuşu, cezaevi bahçesine indi

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki cezaevinin bahçesinde Türkiye'de ender rastlanan ve nesli tükenmekte olan yavru Hint Gölet Balıkçıl Kuşu, bulundu. Bitkin olan yavru kuşla cezaevinde görevli askerler ilgilendi.

Türkoğlu Cezaevi Kampüsü'nde rutin kontrollerini yapan Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri, bahçede kuş gördü. Askerle yanına gittiğinde kuş uçmaya çalışsa da bitkin olduğu için başaramadı. Askerler, yem ve su verdiği kuş için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti. Cezaevine gelen ekipler kuşun türünün, Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Hint Gölet Balıkçıl Kuşu olduğunu belirledi. Yavru kuşun göç ederken bitkin düşerek cezaevinin bahçesine indiği tahmin edilirken, beslenip eski gücüne kavuşmasının ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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