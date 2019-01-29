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Hint Havayolu şirketi IndiGO İstanbul Havalimanı’na uçacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Hint Havayolu şirketi İndiGO haftada 7 gün İstanbul Havalimanı’na sefer yapacak.

Hint Havayolu şirketi İndiGO haftada 7 gün İstanbul Havalimanı’na sefer yapacak. Hint iç pazarının en güçlü havayolu şirketlerinden biri olan IndiGO’nun ilk Avrupa uçuş noktası İstanbul olacak.
Hindistan iç pazarının en güçlü havayolu şirketlerinden İndiGO, İstanbul Havalimanı ile Avrupa’ya açılacak. Ortadoğu’da 6, Asya’da 9 noktaya sefer düzenleyen IndiGO’nun Avrupa’da uçacağı ilk nokta İstanbul olacak. Havayolu şirketi 20 Mart itibariyle, Delhi - İstanbul hattında haftada 7 uçuş gerçekleştirecek. Kendi direkt uçuşlarının yanı sıra, THY ile de kod paylaşımı anlaşması yapan IndiGO, yolcularına Avrupa’da 20 noktaya transfer imkanı sağlamış olacak.
Filosunda 207 adet uçak bulunduran IndiGO, geleceğe yönelik verdiği 399 adet uçak siparişi ile de dikkat çekiyor.

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