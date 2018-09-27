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Hint keneviri için "çorbaya katıyordum" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

Kırklareli'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Nurettin K, "Hint kenevirini yemekte, çorbada baharat gibi kullanıyordum" savunması yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yargılanan sanık Nurettin K. "Hint kenevirini yemekte. çorbada baharat olarak kullanırdım" savunması yaptı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezası istemiyle yargılanan sanık Nurettin K. ile avukatı katıldı.

Nurettin K, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.

Polis ekiplerinin ele geçirdiği Hint kenevirleri satmak amacıyla toplamadığını ileri süren Nurettin K, hiçbir zaman uyuşturucu madde satmadığını iddia etti.

Kimseye satmadığı için suçsuz olduğunu ve beraatini isteyen Nurettin K, "Hint kenevirini çoğu zaman çorbaya katardım, yemekte ve çorbada baharat gibi kullanıyordum, ara sırada içerdim, eşeklik ettim" diye savunma yaptı.

Nurettin K, "Kimseye uyuşturucu satmadım, kimseye vermedim. Suçsuzum ve beraatime karar verilmesini istiyorum. Ceza verilecek olursa kamuya yararlı bir işte çalışmaya da gönüllüyüm." dedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Midilli, mütalaasında, ele geçirilen 21 kilo 560 gram Hint kenevirinin hem kullanıldığını hem de satışının yapıldığının değerlendirildiğini söyledi.

Midilli, Nurettin K'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, Nurettin K'nın 9 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildiğini açıkladı.

Koçer, 916 gün adli para cezasına çarptırılan Nurettin K'nın tutuklanmasına karar verildiğini bildirdi.

- Olay

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kördere mevkisi köprü altında esrar toplandığı ihbarını değerlendirerek düzenlediği operasyonda, Nurettin K. suç üstü gözaltına alınmıştı.

Çuval içerisinde 21 kilo 560 gram Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda Nurettin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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