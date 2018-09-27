KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yargılanan sanık Nurettin K. "Hint kenevirini yemekte. çorbada baharat olarak kullanırdım" savunması yaptı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezası istemiyle yargılanan sanık Nurettin K. ile avukatı katıldı.

Nurettin K, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.

Polis ekiplerinin ele geçirdiği Hint kenevirleri satmak amacıyla toplamadığını ileri süren Nurettin K, hiçbir zaman uyuşturucu madde satmadığını iddia etti.

Kimseye satmadığı için suçsuz olduğunu ve beraatini isteyen Nurettin K, "Hint kenevirini çoğu zaman çorbaya katardım, yemekte ve çorbada baharat gibi kullanıyordum, ara sırada içerdim, eşeklik ettim" diye savunma yaptı.

Nurettin K, "Kimseye uyuşturucu satmadım, kimseye vermedim. Suçsuzum ve beraatime karar verilmesini istiyorum. Ceza verilecek olursa kamuya yararlı bir işte çalışmaya da gönüllüyüm." dedi.